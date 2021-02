Angola

Polícia impede manifestação em Luanda

As forças de segurança angolanas impediram uma manifestação em Luanda contra a continuidade do MPLA no poder. Já há registo de várias detenções. Um manifestante foi levado para o hospital. (Em atualização)

Os jovens ativistas exigem alternância política e pedem a responsabilização criminal dos agentes que atingiram mortalmente várias pessoas no sábado passado (30.01) no setor de Cafunfo, província da Lunda Norte, durante uma manifestação pacífica. "Exigimos justiça em Cafunfo", lia-se num dos cartazes dos manifestantes em Luanda. "MPLA, partido dos assassinos", dizia outro. As forças de segurança impediram o protesto. Para o local foram destacados agentes a cavalo e a brigada canina. Segundo um correspondente da DW em Luanda, a polícia deteve pelo menos 20 pessoas. Entre os detidos está Nito Alves, um dos 17 ativistas acusados em 2015 de atos preparatórios para ato de rebelião. Um manifestante terá sido baleado e foi transportado para o hospital. O protesto, sob o lema "45 Anos é muito, MPLA fora", foi marcado para o dia em que Angola comemora o 60.º aniversário do Dia do Início da Luta de Libertação Nacional. (em atualização)

