Polícia abre processo sobre morte de delegado da RENAMO

A polícia moçambicana encaminhou para o Ministério Público um processo contra desconhecidos relativo ao caso denunciado pela Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) do alegado homicídio de um dos seus delegados no interior do país, disse esta sexta-feira (10.02) à Lusa fonte da corporação.

A polícia foi "notificada" de um caso de sequestro e homicídio, "supostamente de um delegado de um partido da oposição", referiu Feliciano da Câmara, porta-voz provincial da polícia em Tete.

"O processo contra desconhecidos foi encaminhado para o Ministério Público", acrescentou, sem mais detalhes.

Denúncia

A RENAMO, maior partido da oposição moçambicana, denunciou na segunda-feira o homicídio de um delegado do partido e desmobilizado no âmbito dos acordos de paz.

Segundo o partido, Rafael Miguel, delegado político na localidade de Nkondedzi, foi levado "à força para o interior de uma viatura" no dia 30 de janeiro, por "três pessoas mascaradas" e trajadas com "fardamento da Força de Intervenção Rápida" moçambicana.

A RENAMO responsabiliza "esquadrões da morte" ao serviço do "poder do dia" e aos quais já atribuiu crimes semelhantes no passado, com o intuito de silenciar os seus membros ou "quem pensa diferente".