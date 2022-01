Poderá a Covid-19 voltar a confinar a Bundesliga?

Bundesliga | Robert Lewandowski marcou o golo 69 em 2021 e igualou Cristiano Ronaldo

RB Leipzig 0-2 Arminia Bielefeld

Grande vitória do Arminia em casa do Leipzig e jogou 20 minutos com apenas dez unidades, devido à expulsão de Klos aos 70 minutos. Antes, já na segunda parte, Serra (foto) abriu o marcador para o Arminia. Aos 75 minutos, um dos melhores jogadores da equipa, Okugawa, gelou por completo a equipa do RB Leipzig e confirmou a vitória do Arminia. RB Leipzig termina a primeira volta no 9 lugar...