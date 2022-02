PM de Cabo Verde: "Sem estabilidade e segurança os países não avançam"

Cabo Verde: A vida no bairro de Safende

Os primeiros habitantes

Safende é o sexto maior bairro periférico da cidade da Praia. Começou a ser povoado nos anos 70. Os primeiros moradores eram provenientes, essencialmente, do interior da Ilha de Santiago. O bairro é, hoje, um dos mais procurados por cidadãos com poucos recursos, que chegam de vários pontos do país à procura de melhores condições de vida na Praia.