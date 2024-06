Pio Matos eleito candidato da FRELIMO pela Zambézia

Os membros do partido FRELIMO na província da Zambézia elegeram Pio Matos como candidato a governador, conforme desejado pela comissão política. Matos obteve 118 votos a favor e dois nulos, de um total de 120 votantes.

Os membros da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) na província da Zambézia, centro de Moçambique, satisfizeram a vontade da comissão política do partido e elegeram Pio Matos como candidato a governador da província.

Pio Matos foi eleito há poucas horas com 118 votos a favor e dois nulos, de um total de 120 membros votantes.

A sessão para a eleição dos membros da assembleia provincial e deputados da assembleia da república, que decorreu no sábado passado (01.06) em Quelimane, foi anulada pela comissão política devido a irregularidades e desobediência a ordens superiores que indicavam Pio Matos como candidato único.

Vários membros e quadros do partido FRELIMO apontam o secretariado provincial de obstrução, desobediência e tentativa de desafiar as ordens centrais do partido.

Apoiantes da FRELIMO aguardavam o resultado da votação este sábado (08.06) Foto: Marcelino Mueia/DW

A DW, fontes no local da sessão extraordinária da FRELIMO em Quelimane informaram que todos os primeiros secretários distritais, incluindo o secretariado provincial comandado por Paulino Lenço, serão dissolvidos.

A FRELIMO tem 24 horas para homologar os resultados da eleição do cabeça de lista a governador, deputados da assembleia da república e membros da assembleia provincial, uma vez que o prazo para submissão da lista termina segunda-feira (10.06).

Vido Evaristo Frederico, membro do partido FRELIMO em Quelimane, expressou satisfação com a recondução de Pio Matos como candidato a governador da Zambézia, afirmando que esta decisão reflete a vontade da população da província.