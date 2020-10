PGR angolana declara ilegal deter cidadãos por não uso de máscara

Em Angola, devido à Covid-19, é obrigatório o uso correto de máscara facial na via pública, nos espaços fechados de acesso público, nos transportes públicos, na venda ambulante e nos mercados.

"Tendo tomado conhecimento de que os transgressores, muitas das vezes referenciados como 'detido' são conduzidos às esquadras policiais para a partir dali pagarem a multa, por intermédio de seus familiares", esclarece a Procuradoria-Geral da República (PGR), numa nota assinada pelo procurador Hélder Piita Grós.

No caso das transgressões administrativas, as autoridades policiais devem "lavrar o auto de notícia", tendo o transgressor 30 dias para pagar voluntariamente a multa.

A PGR salienta que a não utilização de máscara facial ou o seu uso incorreto, bem como a violação da cerca sanitária , da quarentena, do isolamento domiciliar e outras situação previstas nos decretos relativos à situação de calamidade pública "não constituem crime, nem contravenção, mas antes transgressão administrativa punível com multa não convertível em prisão, não sendo por isso admissível a detenção ou encaminhamento do transgressor à esquadra ou ao tribunal para julgamento sumário".

Assistir ao vídeo 02:24 Compartilhar Covid-19: Angolanos criticam atuação da polícia Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3ij3P Covid-19: Angolanos criticam atuação da polícia

Polícia envolvida em várias mortes

Desde o início da pandemia, várias mortes envolvendo a polícia foram associadas ao não uso de máscara, a mais mediática, a do médico Sílvio Dala, que seguia no carro sozinho e foi levado para uma esquadra policial, onde morreu de forma ainda por esclarecer.

A tragédia levou à realização de uma marcha contra brutalidade policial que juntou centenas de pessoas em Luanda.

Em finais de agosto, a Amnistia Internacional contabilizou pelo menos sete mortes, sobretudo jovens, por não usarem máscara. A polícia angolana nunca apresentou números, nem assumiu uma relação direta entre a mortes e o não uso da máscara.

Na nota, a PGR realça ainda que a transgressão administrativa é somente punível com multa e solicita aos órgãos do Ministério do Interior que informem as autoridades policiais acerca dos procedimentos que devem observar para estabelecerem a ordem pública em caso de transgressão.