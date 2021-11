Petróleo em Moçambique

12 de Março de 2020 - Noite

Guiné-Bissau: UE apela os atores políticos ao diálogo para não exarcebar as tensões políticas e operadores económicos manifestam receios por causa da crise. Moçambique: Instituto Nacional de Petróleo preocupado com o impacto do coronavírus no preço do petróleo. Relatório do MISA revela atuação polarizada da imprensa moçambicana no tratamento da informação durante as eleições de 2019.