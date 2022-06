Pessoas com deficiência perguntam: Como vamos votar?

Pedro Clave Samuel, de 32 anos, queixa-se da falta de informação sobre as eleições gerais. O jovem deficiente auditivo, residente em Menongue, diz desconhecer a data em que realiza o escrutínio. Mas insiste que tanto ele, como os amigos têm muita vontade de votar.

"Nós temos dificuldades auditivas e não sabemos onde votar. Queremos mais informações e formação especial. Nós, surdos e mudos, precisamos saber onde é que vamos votar", diz Pedro em entrevista à DW África.

Pedro Clave Samuel: "Não sabemos onde votar"

Pedro Clave Samue confirma que ele e os seus amigos mudos e surdos já atualizaram os registos eleitorais. O professor da escola especial pública Mwene Tchicomba deverá votar pela terceira vez. A sua esperança é que quem vença as eleições de 24 de agosto valorize mais os deficientes, garantindo-lhes formação académica e emprego sem discriminação.

"Pensámos que o Presidente nos daria mais apoios e nos prestasse maior atenção, mas isso não aconteceu - e estamos a precisar bastante. Há aqui outros que terminaram a nona classe e não puderam dar continuidade aos estudos, por isso andam pelas ruas sem trabalho. E poderão meter-se em roubos. É por isso que precisamos de apoios."

Falta de vontade política

Milton Dala Mateus tem que deslocar-se numa cadeira de rodas. Pretende votar pela terceira vez e lamenta que muitos cadeirantes não se consigam registar por não terem o acesso facilitado. Mateus constata uma manifesta falta de vontade política para resolver o problema para os deficientes que pretendem votar.

"Geralmente, muitas das nossas escolas carecem de rampas e, se algumas têm rampas, é só mesmo para tentarem nos mentir", lamenta, acrescentando que, nas eleições passadas, no local onde votou, viu outros deficientes físicos com problemas ainda maiores que o seu.

"Se mesmo nós que temos cadeiras de rodas, tivemos muitas dificuldades, imagina aqueles que se tiveram de arrastar. Receberam o boletim de voto, colocaram no chão e a partir do chão é que exerceram o dever de voto. Eu espero que a Comissão Nacional Eleitoral melhore os serviços - que redesenhe as cabines de voto ou, pelo menos, implemente mesas de voto adaptadas para pessoas com deficiência."

Nelito Luango: "Nem todos conseguiram fazer o registo eleitoral por conta das limitações físicas"

"Aguardamos por uma Angola melhor"

Nelito Luango, presidente da Associação Provincial dos Surdos e Mudos, diz que os problemas da pessoa com deficiência neste pleito eleitoral começaram com o registo eleitoral oficioso e teme que se estendam até ao dia do voto.

O responsável critica a falta de apoio de muitos departamentos ministeriais na província.

"O próprio Balcão Único de Atendimento Público (BUAP) começou a exigir declaração de energia e água, e os nossos associados não têm sequer energia. Outro [problema] foi a sua deslocação até ao BUAP. Pela sua distância, quem poderia garantir o transporte? Nem todos conseguiram fazer o registo eleitoral por conta das limitações físicas."

O líder associativo pondera endereçar uma missiva à CNE para solicitar uma atenção especial à pessoa com deficiência no dia do voto. E deposita esperanças no próximo Governo.

"Aguardamos por uma Angola melhor, uma Angola que valoriza a pessoa com deficiência auditiva, que defende a igualdade a todos os angolanos. Muitos destes estão na rua ou estão nestas condições porque não têm um sustento. Em consequência, ficam traumatizados psicologicamente."

A DW África solicitou à Comissão Nacional Eleitoral provincial informações sobre as medidas que estão a ser tomadas para garantir acessibilidade aos eleitores com deficiência nas mesas de votos, mas a entidade recusou-se a prestar declarações.

Em Angola, há cerca de 700 mil pessoas portadoras de deficiência, o que representa 2,5% da população do país.