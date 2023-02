Persistem erros no recenseamento eleitoral em Moçambique

Fase piloto do recenseamento eleitoral em Moçambique termina esta segunda-feira (20.02). À DW, autoridades eleitorais dizem que prevalecem algumas irregularidades com softwares dos computadores.

A decorrer desde o início do mês, a fase piloto do recenseamento eleitoral em Moçambique termina esta segunda-feira. Esta etapa de teste, que tinha em vista avaliar os equipamentos que serão usados no processo, decorreu em três províncias do país - Maputo, Nampula e Manica.

Questionado pela DW sobre o balanço da fase piloto, o vice-presidente da Comissão Nacional de Eleições, Fernando Mazanga, admite que há falhas por colmatar,uma vez que ainda prevalecem irregularidades com os softwares dos computadores.

Mazanga, que chefiou a visita de monitoria da CNE a Manica, diz, no entanto, que o que viu "é promissor".

"Ficámos com uma ideia geral daquilo que está a acontecer aqui em Manica. Na verdade é bastante promissor. Precisamos de aprimorar alguns aspetos, corrigir alguns erros, que estavam a ser detetados. Estamos a encontrar o antídoto para podermos corrigir satisfatoriamente esses erros", disse.

Recenseamento arranca daqui a um mês

O início do recenseamento eleitoral está marcado para o dia 20 de abril.

O vice-presidente da Comissão Nacional de Eleições garante que os órgãos eleitorais poderão reunir-se em breve com a empresa fornecedora dos equipamentos para regularizar as falhas ora reportadas pelos técnicos no terreno.

Mazanga reconhece que os erros reportados poderão afetar o processo de recenseamento autárquico, embora o órgão que dirige esteja à procura de alternativas junto da empresa.

"É verdade que não seremos capazes de chegar à perfeição, porque a perfeição só em sociedades meritocráticas e nós estamos aqui na sociedade humana, onde é possível que o erro humano continue. Mas pretendemos com este recenseamento mitigar os efeitos nefastos de que pode enfermar o nosso recenseamento e o nosso processo eleitoral".

Na província de Manica, a fase piloto do recenseamento eleitoral decorreu nos distritos de Macate, Mossurize e Vanduzi.

Foram constituídas seis brigadas - duas por distrito - para alcançar potenciais eleitores que residam longe das sedes e postos administrativos.