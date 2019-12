Permanece impasse entre Sasol e trabalhadores no sul de Moçambique

Os mercados-fantasma de Inhambane

Portas fechadas desde a inauguração

Desde que foi entregue em 2016, o mercado do peixe de Maxixe funcionou menos de um mês. Os utentes dizem que o mercado não é rentável, porque gasta muito com a energia devido aos congeladores para a conservação do peixe. As autoridades afirmam não ter dinheiro para ajudar nos custos. Por isso, as portas continuam fechadas e o peixe é vendido sem condições básicas de higiene.