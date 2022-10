Pequenos partidos da oposição disponíveis para apoiar Governo de Angola

O Presidente angolano João Lourenço recebeu hoje em audiências separadas os líderes do Partido de Renovação Social (PRS), Benedito Daniel, do Partido Humanista Angolano (PHA) Belas Malaquias, e da Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA), Nimi a Simbi.

À saída do encontro, Benedito Daniel realçou que este é o primeiro encontro depois das eleições gerais de 24 de agosto, das quais foi vencedor o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA).

"O chefe de Estado felicitou-nos por termos conseguido eleger dois deputados e aproveitamos a oportunidade para felicitar sua Excelência Presidente da República por ter sido eleito e dissemos que estamos abertos para contribuir com as nossas ideias para a construção de uma nação que nós pretendemos construir, apesar das nossas adversidades ideológicas, mas nós podemos conviver como angolanos na construção de uma nação", referiu.

Reforçar a democracia

Florbela Malaquias

Por sua vez, Florbela Malaquias disse que foi um encontro de cortesia, no qual foi abordado a disponibilidade de o chefe de Estado reforçar a democracia na relação com os partidos políticos.

"Nós, Partido Humanista de Angola, manifestamos a nossa disponibilidade de estarmos sempre na consonância daqueles pontos que venham para humanizar Angola, para reforçar a democracia e tudo aquilo que seja bom para os angolanos. Ali nós estaremos presentes", disse a líder do Partido Humanista de Angola.

Florbela Malaquias salientou que observou no encontro a necessidade de maior facilidade e liberdade no acesso às terras para o partido trabalhar.

Falta de verbas

Já Nimi a Simbi levou para a reunião como preocupação as verbas insuficientes para o pagamento dos delegados de lista que trabalharam nas últimas eleições.

Sede da FNLA em Luanda

"Normalmente, no quadro do diálogo entre os atores políticos em Angola, o Presidente convidou-me para vir, para nos encontrarmos, trocar algumas opiniões e aproveitei colocar alguns problemas próprios da FNLA", referiu, enumerando a falta de verbas para pagar os delegados de lista.

"Nós não recebemos verba nenhuma para suportar os delegados de lista e por isso não conseguimos pagar efetivamente os delegados de lista. Essa questão foi colocada ao Presidente da República, ele deu pista como é que podemos proceder para resolver a questão", frisou.

O chefe de Estado angolano recebeu também, na quinta-feira (06.10), o líder da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), Adalberto Costa Júnior, que defendeu no encontro mais democracia para o país e despartidarização das instituições.

Angola realizou as quintas eleições gerais no dia 24 de agosto passado, e foi vencedor o partido no poder há 47 anos, o MPLA, e João Lourenço eleito Presidente da República, o seu segundo mandato.