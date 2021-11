Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos, conhecido pelo pseudónimo de Pepetela, é um premiado escritor angolano.

A sua obra reflete sobre a história contemporânea de Angola, e os problemas que a sociedade angolana enfrenta. Durante a longa guerra, Pepetela, angolano de ascendência portuguesa, lutou juntamente com MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola) para libertação do seu país do colonialismo de Portugal. Em 1997, foi galardoado com o Prémio Camões pelo conjunto da sua obra. Pepetela foi o primeiro autor angolano, o segundo autor africano e o escritor mais jovem a receber este prémio.