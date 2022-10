"Penteados impostos visam desafricanização dos alunos", diz socióloga angolana

A socióloga angolana Luzia Moniz considera que a proibição da entrada de alunos em salas de aulas devido ao uso de cabelo crespo ou comprido é uma forma de 'apartheid' que visa a "desafricanização" e viola direitos humanos.

Luzia Moniz reagia, em declarações à agência Lusa, à polémica que, nos últimos dias, se levantou em Luanda, com o início das aulas, em que alguns alunos de escolas privadas e públicas foram impedidos de assistir às aulas, devido aos seus cortes de cabelo.

"Estes impedimentos são atos de repressão cultural típicos de situações de endocolonialismo, que é o caso de Angola, onde o opressor usa os estabelecimentos de ensino como uma espécie de 'polícia dos costumes', que existe em países como o Irão", argumentou a também ativista cultural.

Penteados impostos visam "desafricanização"

A socióloga frisou que estas medidas são "piores do que as do colonizador e a sua política de assimilação", salientando que as mesmas "se enquadram no processo de desafricanização de Angola, encetada pelas elites políticas angolanas, visando eliminar ou subjugar os valores identitários africanos".

Socióloga angolana Luzia Moniz

Segundo Luzia Moniz, as consequências dessas medidas não se refletem apenas nas pessoas diretamente visadas, mas em toda a sociedade, porque se está perante "uma violação dos direitos humanos".

"O direito básico de sermos nós próprios, com os nossos cabelos, narizes, lábios, etc. O direito a não termos vergonha de sermos pretos e assumirmos essa 'pretitude' em toda a sua dimensão. O cabelo é uma dessas dimensões", sublinhou.

A ativista realçou que "nada distingue mais os indivíduos em termos de grupo étnico-racial do que o cabelo".

"Num país em que seguramente mais de 90% da população é constituída por pretos, proibir jovens pretos de usarem o seu próprio cabelo é discriminação racial, uma forma de apartheid que afeta os discriminados, mas toda a sociedade", vincou.

Para a ativista e socióloga angolana, a solução para este problema passa por pressionar os políticos (poder e oposição) "no sentido da mudança dessas normas fascistas".

"Se necessário recorrendo a instâncias regionais e internacionais como a Comunidade de Desenvolvimento de Países da África Austral, a União Africana ou o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos", observou. Algumas escolas têm barrado o acesso a alunos que usam o cabelo crespo ou penteados compridos, no caso dos rapazes, o que levou o Ministério da Educação a intervir, orientando as direções dos estabelecimentos de ensino a "respeitar a diferença".