Pemba: Jovens querem mais emprego e melhorias na saúde

Mais oportunidades de emprego, melhorias nos serviços de saúde e de educação e mais saneamento ambiental são alguns dos principais desejos dos jovens para a autarquia de Pemba, em Cabo Delgado.

Jovens não pertencentes a organizações políticas expuseram, esta quarta-feira (23.08), as suas preocupações e sugestões num frente a frente onde participaram os cabeças de lista da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), Partido Humanitário de Moçambique (PAHUMO) e Movimento Democrático de Moçambique (MDM), candidatos a presidente do Conselho Autárquico local.

"Há falta de financiamento para os projetos juvenis de promoção de autoemprego, burocracia no licenciamento de barracas nos mercados municipais de Pemba, há também cobranças ilícitas para o acesso às barracas", expôs uma jovem.

"Outro desafio é a insuficiência de medicamento nos centros de saúde, falta de espírito de humanismo dos enfermeiros e há mau atendimento. Faltam centros de saúde no bairro de Chuíba, há fraca limpeza e falta gestão de lixo hospitalar nas unidades sanitárias”, enumerou outro jovem.

Desafiados a apresentar os respetivos manifestos eleitorais e a refletir sobre as questões colocadas pelos jovens, os cabeças de lista mostraram o porquê de merecerem o voto de confiança dos munícipes.

"Precisamos formar jovens capazes de criar projetos que mostrem sustentabilidade", afirma AbdulSatar Gani Foto: Delfim Anacleto/DW

Sustentabilidade e autoemprego

No que diz respeito às oportunidades de emprego para a juventude, o cabeça de lista da FRELIMO, AbdulSatar Gani, referiu que irá apostar na formação profissional.

"Precisamos formar jovens capazes de criar projetos que mostrem sustentabilidade para o financiamento. Como partido, temos um programa chamado EMPREGA e o Prémio Jovem. Dentro do município, vamos desenvolver um pacote para assessorar e formar jovens", explicou.

Também o candidato da RENAMO, Amido António, diz pretender apostar no financiamento de iniciativas juvenis dentro da autarquia.

"A RENAMO tem um plano muito forte para os nossos jovens. O partido está preocupado em ter parcerias para adquirir fundos para financiar projetos dos jovens de modo que haja desenvolvimento do autoemprego. Porque quando o jovem já se formou, não tem como aplicar o que aprendeu. Então, a RENAMO quer atender essa questão."

As preocupações dos jovens participantes do debate recaíram também na qualidade da prestação dos serviços de saúde, principalmente no que toca ao atendimento humanizado no município de Pemba. O candidato do PAHUMO, Almeida Dali, acredita que esse problema deve-se a dificuldades de remuneração dos técnicos de saúde.

"Nós estamos a ver tudo o que está a acontecer, que o povo na verdade está a sofrer. As ambulâncias só podem ser usadas por aqueles que têm dinheiro ou 'costas quentes' com os responsáveis da saúde. Mas com o PAHUMO no poder, vamos tratar as pessoas com igualdade", promete.

Por sua vez, o cabeça de lista do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), Machude Momade, propõe-se a "apetrechar em medicamentos todos os hospitais e aumentar o número de centros de saúde".

"A RENAMO está preocupada em ter parcerias para adquirir fundos para financiar projetos dos jovens", garante Amido António Foto: Delfim Anacleto/DW

"Um feito inédito"

A iniciativa de diálogos frente a frente entre os cabeças de lista de todos os partidos políticos concorrentes às VI eleições autárquicas é aplaudida por jovens como Abudo Gafuro, da Associação Kwendeleya.

"É um feito inédito. Estamos num processo da democracia e exercício de cidadania. O que acompanhamos nos países com liberdade, com democracia e cidadania, hoje estamos a ver aqui na cidade de Pemba."

Um dos responsáveis do projeto Desenvolvimento, Democracia e Direitos para Todos, que promove os diálogos com os candidatos, refere que a iniciativa abrange todas as capitais províncias e pretende ser uma plataforma de inclusão dos jovens no debate político que se segue aos processos eleitorais.

"Tem em vista buscar os desafios identificados por jovens, mas também apresentar algumas sugestões relacionadas à governação municipal. Interessa aos jovens não apenas fazer críticas sobre a governação, mas também apresentar algumas sugestões de como os jovens gostavam de ver os planos dos Governos que vão ser formados após a realização das eleições."

As conversas frente a frente são uma iniciativa da Fundação alemã Friedrich Ebert, financiada pela União Europeia, e junta também a Organização dos Trabalhadores de Moçambique - Central Sindical e Jovens Líderes de Moçambique.