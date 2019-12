Pemba aprova taxa de turismo equivalente a 7 euros: "É preferível sair de Maputo para Portugal"  

Pemba: degradação em tempos de boom

Porto de Pemba

Quando o centro histórico está em degradação, uma das zonas mais dinámicas de Pemba é o porto. Do lado direito, as antigas instalações, do lado esquerdo a zona de ampliação destinada a carga do material da exploração do gás. O cais flutuante foi construído pela empresa francesa Bolloré. A esperança é que o boom do gás ajuda a reabilitar para além do porto também os edifícios históricos de Pemba.

Autoria: Eleutério Silvestre (Pemba)