Pelo menos um morto em protestos eleitorais no Zimbabué

O homem morreu no local dos protestos, depois de ter sido baleado no estômago, disse um fotógrafo da agência francesa AFP em Harare.

O ambiente na capital é cada vez mais tenso. Há tanques e veículos militares do exército espalhados pelas ruas à volta sede da Comissão Eleitoral.

Os resultados das eleições presidenciais de segunda-feira ainda não foram divulgados, levando a oposição a falar de fraude eleitoral.

O líder da oposição, Nelson Chamisa, acusa a Comissão Eleitoral do Zimbabué (ZEC) de querer ganhar tempo na contagem dos votos das eleições, para a população aceitar o que considera serem "resultados falsos".

"A ZEC procura divulgar os resultados para ganhar tempo e reverter a vitória do povo nas eleições presidenciais", afirmou Nelson Chamisa, líder do Movimento para a Mudança Democrática (MDC) na sua conta da rede social

.

Maioria absoluta para ZANU-PF no Parlamento

A Comissão Eleitoral deverá começar a divulgar hoje os resultados das eleições presidenciais, depois de já ter publicado os das eleições legislativas. De acordo com a lei, a Comissão tem até cinco dias para divulgar os resultados finais.

Segundo os dados divulgados hoje, relativos às eleições gerais, com 72% dos votos contados, a formação dominante, a União Nacional Africana da Frente Patriótica do Zimbabué (ZANU-PF), manteve a maioria absoluta no Parlamento, ganhando 109 lugares, enquanto o MDC conquistou 41.

Na segunda-feira, Nelson Chamisa reclamou "uma vitória brilhante" nas que foram as primeiras eleições sem a participação de Robert Mugabe, demitido da chefia do Estado após 37 anos no poder, primeiro como primeiro-ministro e depois como Presidente da República.

Já o Presidente do Zimbabué, Emmerson Mnangagwa, disse esperar "pacientemente" pelos resultados oficiais, acrescentando que as informações obtidas pelos representantes do seu partido são "muito positivas".

(em atualização)