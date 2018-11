Pelo menos 30 mortos em naufrágio no Lago Vitória, no Uganda

Lago Niassa - um lago ainda por explorar

Verde e azul

A província do Niassa pinta-se do verde, dos imensos planaltos, e do azul, do lago e do céu. Na viagem até ao Lago, percorrem-se dezenas de quilómetros de floresta virgem, com comunidades muito dispersas. Localizada no noroeste de Moçambique, a província do Niassa é a mais extensa e a menos habitada do país, com uma densidade populacional de cerca de oito habitantes por quilómetro quadrado.