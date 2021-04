Pelo menos 19 civis mortos em ataque no Níger

"Temos um recorde - no momento estamos no 19.º corpo [de mortos] e há registo de dois feridos durante este ataque a Gaïgorou por homens armados, que surgiram em motorizadas", disse à agência de notícias francesa AFP um responsável pelo município de Dessa, que administra a vila de Gaïgorou.

"Os suspeitos [inicialmente] encontraram pessoas nos cemitérios, onde estavam para participar num funeral e massacraram nove pessoas no local", disse o responsável.

Depois, os agressores, cuja identidade e número não foram determinados, "entraram na vila e atiraram sobre qualquer pessoa que lhes apareceu", acrescentou.

O corpo da 19.ª vítima foi descoberto e enterrado na manhã deste domingo (18.04), informou ainda a mesma fonte.

A região de Tillabéri está localizada na chamada área das "três fronteiras" entre o Níger,Mali e Burkina Faso, regularmente atingida por grupos jihadistas filiados à Al-Qaeda ou ao Estado Islâmico (EI).

Residentes de Tillabéri (foto de arquivo).

Escalada de violência

"O que nos preocupa muito é essa escalada de violência e insegurançaque se espalha na região. São a cobrança de 'zakat' [imposto islâmico], o sequestro de gado e hoje é a população civil que é massacrada", denunciou em março Tidjani Ibrahim Katiella, o governador de Tillabéri, após um ataque sangrento a civis.

Em março, 13 pessoas foram mortas em ataques a três aldeias (Zibane-Koira Zéno, Zibane Koira-Tégui e Gadabo) em Anzourou, uma comunidade vizinha de Dessa.

Os ataques contra civis aumentaram desde o início do ano em Níger: mais de 300 pessoas foram mortas em três séries de ataques contra aldeias e campos no oeste do país, na fronteira com o Mali.

Nenhum foi reivindicado, refere ainda a AFP.

O último desses ataques em grande escala ocorreu a 21 de março na região de Tahoua, provocando a morte a 141 pessoas, em poucas horas, em três aldeias tuaregues e campos circundantes, segundo o Ministério do Interior de Níger.

A região de Tahoua, vasta e deserta, fica a leste da de Tillabéri, ambas perto da fronteira com o Mali.