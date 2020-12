Paz em África necessita de financiamento sustentado

Vários líderes africanos pediram, na sexta-feira (04/12), apoio financeiro sustentado às Nações Unidas para as operações de paz lideradas pela União Africana (UA). O requerimento apresentado durante uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) recebido com relutância pelos Estados Unidos.

O Presidente sul-africano Cyril Ramaphosa disse que a UA estava determinada a calar as armas no continente, mas que, para o efeito necessita do financiamento das operações "através de contribuições sustentadas" dos membros da ONU. A África do Sul detêm atualmente a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas e da União Africana.

A ser negociado desde 2018, o projeto de resolução entre as duas organizações, que abre condicionalmente o caminho ao financiamento pela ONU de operações de paz lideradas pela UA em África, permanece num impasse. Hoje, "até 70% das operações de paz dizem respeito a países africanos que exigem uma coordenação adequada" entre a ONU e a UA, disse o Presidente do Níger, Mahamadou Issoufou. O líder nigerino frisou a necessidade do financiamento da força conjunta do G5 Sahel, que luta contra o terrorismo naquela região.

Até agora, Washington, favorecendo a relação bilateral, recusou-se a permitir que o financiamento desta força antiterrorista fosse assumido pela ONU. A expectativa é que a futura administração democrática de Joe Biden possa suavizar a abordagem norte-americana em relação ao Sahel, bem como desbloquear a negociação no Conselho de Segurança.