Patrice Trovoada regressa a São Tomé e Príncipe e pede "maioria absoluta"

A última presença do antigo primeiro-ministro são-tomense (2014-2018), Patrice Trovoada, em São Tomé e Príncipe remontava a 2018 após o seu partido - a Ação Democrática Independente (ADI) - ganhar as eleições, sem contudo conseguir governar.

Trovoada regressou na ‘máxima força', pronto para ‘ganhar' as eleições legislativas e governar, segundo diz o próprio. Ainda no Aeroporto Internacional Nuno Xavier, em São Tomé, o presidente da ADI começou a sua campanha eleitoral num claro ataque ao seu opositor Jorge Bom Jesus, o candidato do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe – Partido Social Democrata (MLSTP-PSD) e primeiro-ministro são-tomense.

"Tenho acompanhado e sei o que vou encontrar, por isso vocês viram que eu corri, mas não caí nos buracos. Eu sei o que vou encontrar. O que é importante agora é deixar o povo exprimir-se. E se o povo der confiança ao ADI, começaremos logo a trabalhar para recuperar o país", disse.

Patrice Trovoada foi recebido por enchentes de pessoas em São Tomé

Eleições mais renhidas de sempre

Após três décadas de multipartidarismo, estas são as eleições mais renhidas de sempre - concorrem onze formações políticas. Falta uma semana para o dia da eleição, 25 de setembro, e serão três disputas eleitorais em simultâneo: as legislativas, autárquicas e regional. Os observadores já estão no terreno.

"Esta última semana vamos continuar a trabalhar, convencer as pessoas. Um aspeto muito importante é que eu estou cá… Diziam que eu não iria regressar a São Tomé e Príncipe. Com os meus companheiros e minhas companheiras e com o povo, vamos continuar o nosso trabalho até ao dia 25", sublinhou.

Ao dirigir-se aos militantes e simpatizantes no primeiro comício em Água Grande, na capital São-Tomé, o candidato do maior partido da oposição diz que a ADI na governação é a solução para São Tomé e Príncipe.

"Aqui em são Tomé o pão está cada vez mais, mais pequenino", lamentou. "A solução está connosco, está com o ADI, porque o povo não quero ouvir mais mentiras", acrescentou.

"A solução para lutar contra a fome, para ter uma melhor saúde, para ter estradas, para ter água, para ter luz, para ter bolsas de estudo, para ter casa, para ter sobretudo emprego, é isso que o povo quer", frisou.

Patrice Trovoada vai participar na reta final da campanha eleitoral

‘Maioria absoluta'

Para que o partido ADI seja a "solução", Patrice Trovoada pede uma "maioria absoluta", algo que já tinha feito antes.

"Queremos maioria absoluta para implementar soluções. Nós queremos um Governo forte, uma administração para chamar todos aqueles que querem trabalhar para São Tomé e Príncipe. Eu peço àqueles que não são do ADI, votem no ADI", sugeriu.

Estas eleições vão decidir o futuro de Patrice Trovoada na política. Antes mesmo do início da campanha, Trovoada deixou claro que, caso o seu partido não vença com maioria absoluta, não estará disponível para governar e abandonará a liderança do partido.