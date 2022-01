Lourdes Van-Dúnem

Lourdes Van-Dúnem nasceu em abril de 1935, em Luanda, e morreu a 4 de janeiro de 2006, aos 70 anos. Chegou à ribalta na década de 1960 com o grupo "N'gola Ritmos", com quem gravou o seu primeiro álbum, "Monami". Também fez parte do grupo "Jovens do Prenda". É considerada uma das melhores vozes de Angola.