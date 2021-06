Passageiros relatam pânico em voo da LAM

Passageiros que embarcaram no Boeing 737 das Linhas Aéreas de Moçambique (LAM), que saiu de Pemba com destino a Maputo, no início da tarde desta quarta-feira (09.06), viveram momentos de pânico.

A aeronave foi obrigada a regressar ao aeroporto de origem cerca de 40 minutos depois de ter iniciado o voo à capital moçambicana devido a um problema num dos vidros frontais. O avião transportava 77 passageiros e seis tripulantes.

"Sentimos do nada o avião a descer de uma forma brusca. Começamos a ficar em pânico, todos nós ficamos assustados e não tínhamos qualquer informação por parte da cabine. Depois, a aeromoça explicou o que estava a acontecer e informou que estávamos a descer, a voltar para Pemba. Quando chegamos a Pemba, tivemos a informação que o vidro do piloto rebentou", diz uma das passageiras ouvidas pela emissora STV.

"Decidiu sem pensar muito"

Outra passageira ouvida pela mesma emissora disse que notou a entrada de "muito ar" no interior da aeronava, que passou a sofrer uma "inclinação". "Tivemos esta situação por um tempo", relata.

Passageiros deveriam chegar esta quarta-feira a Maputo, mas voo foi transferido

Conforme publica a agência de notícias Lusa, citando o portal de tráfego aéreo Flighradar24, o avião desceu de 10 mil para 3 mil metros de altitude em cerca de cinco minutos, antes de fazer meia-volta - tal como preconizado pelos manuais de voo, segundo a companhia, por forma a equilibrar a pressão no interior do avião com a pressão atmosférica.

O diretor da LAM, João Carlos Pó, disse que o comandante estava em pleno voo e notou que, na janela fixa do seu lado, ocorreu a chamada "delaminação". "Ele decidiu, sem pensar muito, que era para voltar e avaliar a situação no chão", explicou Pó à STV.

Neste momento, decorrem investigações para apurar as causas do incidente. Uma fotografia de uma outra janela frontal, que foi aberta normalmente pelo piloto já depois de o avião ter aterrado, circula nas redes sociais como se fosse a janela que se tinha partido durante o voo. Esta informação foi desmentida por uma fonte da LAM, ouvida pela agência Lusa.

A deslocação dos passageiros de Pemba a Maputo foi transferida para esta quinta-feira (10.06).