Partido Social-Democrata oficializa candidato a chanceler na Alemanha

Berlim antes e depois da queda do muro

Do Palácio da República ao Palácio de Berlim

O Palácio da República era o centro do poder na RDA, sede da assembleia popular e palco das conferências do partido SED. O ostentoso edifício, mandado edificar pelo líder comunista Erich Honecker e inaugurado em 1976, estava altamente contaminado com amianto. Foi demolido entre 2006 e 2008. No seu lugar foi reconstruido o histórico Palácio da Cidade de Berlim com o controverso Fórum Humboldt.