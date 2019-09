Partido Popular vence eleições na Áustria, segundo primeiras sondagens

Segundo as primeiras sondagens após o encerramento das urnas, Sebastian Kurz ganhou com margem suficiente para reeditar a coligação com os ultranacionalistas do Partido da Liberdade da Áustria (FPÖ).

O PP austríaco obteve 37% dos votos, mais 5,5 pontos percentuais do que nas eleições de há dois anos, no seguimento das quais celebrou uma coligação com o ultranacionalista FPÖ.

Este partido, que caiu nove pontos, obteve 16,6% dos votos, segundo a agência de notícias austríaca, APA, citada por várias agências de notícias internacionais.

Apoiante do Partido Popular, de Sebastian Kurz, reage à divulgação dos primeiros resultados

Os social-democratas de centro-esquerda (SPÖ) parecem ter tido o pior resultado de sempre, com cerca de 22% dos votos.

Os Verdes são os outros grandes vencedores do sufrágio, revertendo o desempenho desastroso de 2017, que os levou a não entrar no Parlamento. Segundo os primeiros números, conseguiram 13% dos votos, o que - a confirmar-se - será o seu melhor resultado de sempre.

O partido liberal do NEOS obteve cerca de 7% dos votos.

A Áustria votou este domingo (29.09) em eleições legislativas, depois do colapso em maio da coligação entre conservadores e extrema-direita.

O país de 8,8 milhões de habitantes é administrado desde junho por um governo interino, depois de o escândalo Ibizagate ter levado à demissão do líder da extrema-direita e vice-chanceler Heinz-Christian Strache, à dissolução da coligação ÖVP-FPÖ e à votação de uma moção de censura a Kurz.