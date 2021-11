O Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) é um partido de centro-esquerda, em Cabo Verde.

É um dos principais partidos do país, sendo o responsável pelo processo que culminou na independência de Cabo-Verde. Os seus membros são apelidados de "tambarinas" e identificam-se com a cor amarela. No início, o partido fez parte do PAIGC (Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde). Em Janeiro de 1981, a ala cabo-verdiana do partido tornou-se no PAICV depois do golpe de Estado de 1980 na Guiné-Bissau.