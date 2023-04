Sudão: Partes em conflito acordam trégua de três dias

"As Forças Armadas aceitaram uma trégua por um período de três dias, a partir de hoje, sexta-feira, 21 de abril, para permitir que os cidadãos celebrem o Eid al-Fitr [fim do Ramadão] e para a movimentação de serviços humanitários", disseram as Forças Armadas sudanesas num breve comunicado.

Da mesma forma, esperam que os "rebeldes", em referência ao grupo paramilitar, "cumpram todos os requisitos da trégua e detenham qualquer movimento militar que possa obstruir", acrescentam.

No início manhã desta sexta-feira, as Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla inglesa) já tinham aceitado a trégua, a mais longa desde o início das hostilidades.

O Exército não especificou no comunicado quando entraria em vigor a trégua, mas as RSF indicaram que o armistício é válido a partir das 18h (hora local) de hoje.

O objetivo é "abrir corredores humanitários para evacuar os cidadãos e dar-lhes a oportunidade de saudar suas famílias", sublinharam em comunicado.

Esta é a quinta trégua tentada desde o último sábado (15.04), mas as duas partes acusam-se mutuamente de violar todas as últimas.

"Afirmamos o nosso compromisso durante o período de armistício declarado com um cessar-fogo completo, e advertimos sobre as contínuas transgressões de outra parte ao não aderir ao armistício declarado", afirmou o grupo liderado pelo comandante paramilitar Mohamed Hamdan Dagalo "Hemedti", considerado homem-forte do Sudão.

Entretanto os combates continuaram ao longo do dia. Um funcionário da Organização Internacional para Migração (OIM), uma das agências da ONU, morreu depois que o veículo em que viajava com sua família foi baleado em um confronto no Sudão, informou a agência.

O total de mortos nos confrontos no Sudão entre o exército e paramilitares subiu para mais de 600, anunciaram as autoridades.