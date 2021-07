Parlamento de Angola aprova envio de militares a Cabo Delgado

O Parlamento angolano aprovou por esta terça-feira (27.07) por unanimidade, o envio de militares angolanos para apoiar as forças de manutenção de paz da Comundiade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC) na província moçambicana de Cabo Delgado assolada pelo terrorismo.

Aprovação do envio de efetivos das Forças Armadas Angolanas (FAA) é uma resposta favorável ao pedido do Presidente da República, João Lourenço, que atendeu à conclusão da cimeira dos chefes de Estado da SADC sobre segurança em Moçambique.

Angola vai enviar 20 efetivos e uma aeronave do tipo "IL 76" de projeção estratégica. É a primeira na história do país que o Presidente da República pede autorização ao Parlamento para o envio de tropas angolanas para o exterior, depois das operações no Congo Brazzaville, República Democrática do Congo e Guiné-Bissau.

Os efetivos angolanos integram a missão militar da SADC como assessores no apoio as forças de defesa de Moçambique que combatem o terrorismo no norte do Índico.

Governo da República de Angola decidiu participar na missão regional com dois oficiais no mecanismo de corpo de ação regional, oito oficiais no comando da força. A aeronave terá tripulação com 10 militares.

A operação em Cabo Delgado terá a duração de três meses e tem um custo inicial de 575 mil dólares [o equivalente a 488 mil euros] para as Forças Armadas Angolanas.

Em atualização...