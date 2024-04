Parlamento britânico aprova lei de deportação migrantes

O impasse parlamentar que tinha bloqueado a legislação durante dois meses, foi finalmente quebrado pouco depois da meia-noite desta terça-feira (23.04), quando a Câmara dos Lordes, "reconheceu a primazia" da Câmara dos Comuns e retirou a última das suas propostas de alteração, abrindo caminho para que o projeto se tornasse lei.

Na segunda-feira, o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak deu uma rara conferência de imprensa matinal para exigir que os Lordes deixem de bloquear a sua proposta-chave para acabar com a maré de imigrantes que atravessam o Canal da Mancha em pequenos barcos, prometendo que ambas as câmaras do Parlamento permaneceriam em sessão até que a proposta seja aprovada.

O impasse legislativo foi apenas o último obstáculo a atrasar a implementação de um plano que tem sido repetidamente bloqueado por uma série de decisões judiciais e da oposição de ativistas dos direitos humanos que afirmam que o plano é ilegal e desumano.

"Durante quase dois anos, os nossos opositores utilizaram todos os truques para bloquear as lutas e manter os votos", disse Sunak aos jornalistas na segunda-feira de manhã, em Londres.

"Mas já chega", declarou Sunak para quem "não há mais prevaricação, chega de atrasos".

O Governo planeia deportar para o Ruanda algumas das pessoas que entram no Reino Unido ilegalmente, como forma de dissuadir os migrantes que arriscam as suas vida em barcos insufláveis com fugas, na esperança de poderem pedir asilo quando chegam à Grã-Bretanha.

Mais batalhas

Apesar de o Parlamento ter aprovado a legislação, novos desafios judiciais podem ainda atrasar os voos de deportação, disse Tim Bale, professor de política na Queen Mary University of London.

"Não me parece que seja necessariamente uma questão de casa e de trabalho", disse. "Veremos algumas tentativas de bloquear as deportações legalmente".

Rishi Sunak, primeiro-ministro britânico Foto: Toby Melville/PA Wire/empics/picture alliance

Rishi Sunak apostou o seu futuro político nos voos de deportação, fazendo da promessa de "parar os barcos" uma parte fundamental do seu discurso aos eleitores, uma vez que as sondagens mostram que o seu Partido Conservador está muito atrás do Partido Trabalhista antes das eleições gerais do final deste ano. As eleições autárquicas da próxima semana são vistas como um barómetro para medir o pulsar dos partidos políticos, rumo às eleições gerais.

O debate no Reino Unido surge numa altura em que os países da Europa Ocidental e da América do Norte procuram formas de travar o aumento do número de migrantes, uma vez que a guerra, as alterações climáticas e a opressão política obrigam as pessoas a abandonar as suas casas.

As travessias em pequenas embarcações são uma questão política muito importante no Reino Unido, onde são vistas como prova do fracasso do Governo em controlar a imigração.

O drama dos migrantes

O número de migrantes que chegam à Grã-Bretanha em pequenas embarcações aumentou para 45 774 em 2022, contra apenas 299 quatro anos antes, à medida que as pessoas que procuram refúgio pagam a grupos criminosos milhares de libras para os transportarem através do canal.

Milhares de migrantes chegam anualmente de pequennas embarcações ao Reino Unido Foto: Gareth Fuller/empics/picture alliance

No ano passado, as chegadas em pequenas embarcações diminuíram para 29 437, uma vez que o Governo travou a luta contra os traficantes de seres humanos e chegou a um acordo para o regresso dos albaneses ao seu país de origem.

"Penso que a conclusão mais importante é que o Governo está desesperado para fazer passar esta legislação, com o argumento de que isso lhe permitirá, pelo menos, fazer um adiantamento da sua promessa de acabar com os barcos", disse Bale.

Embora Sunak tenha reconhecido que não cumpriria o prazo original de colocar os primeiros voos de deportação no ar na primavera, atribuiu os atrasos à resistência contínua do Partido Trabalhista, na oposição.

Na segunda-feira, Sunak disse que os primeiros voos iriam descolar dentro de 10 a 12 semanas, mas recusou-se a fornecer pormenores sobre o número de pessoas que seriam deportadas ou sobre a data exacta em que os voos iriam ter lugar, porque disse que essa informação poderia ajudar os opositores a continuar a tentar frustrar a política.

Abuso de direitos humanos

Em preparação para a aprovação do projeto de lei, o Governo já fretou aviões para os voos de deportação, aumentou o espaço de detenção, contratou mais funcionários de imigração e libertou espaço no tribunal para tratar dos recursos, disse Sunak.

Sugeriu também que o Governo estava preparado para ignorar o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem se este tentasse bloquear as deportações.

"Estamos prontos, os planos estão prontos e estes voos vão partir aconteça o que acontecer", disse Sunak. "Nenhum tribunal estrangeiro nos impedirá de efetuar os voos", garantiu o governante.

Defensores de direitos humanos contra a deportação de migrantes para o Ruanda Foto: Wiktor Szymanowicz/AA/picture alliance

A legislação atual, conhecida como a Lei de Segurança do Ruanda, é uma resposta a uma decisão do Supremo Tribunal do Reino Unido que bloqueou os voos de deportação porque o Governo não podia garantir a segurança dos imigrantes enviados para o Ruanda. Depois de assinar um novo tratado com o Ruanda para reforçar a proteção dos migrantes, o Governo propôs a nova legislação que declara o Ruanda um país seguro.

O projeto de lei tem estado bloqueado nas idiossincrasias do sistema legislativo britânico. A Câmara dos Lordes está encarregue de examinar e propor alterações às medidas aprovadas pela Câmara dos Comuns, mas não tem o poder de bloquear totalmente a legislação.

Em consequência, o projeto de lei sobre o Ruanda andou para trás e para a frente entre as duas câmaras do Parlamento, com os Lordes a proporem repetidamente alterações que foram rejeitadas pela Câmara dos Comuns, que devolveu a legislação à câmara alta.

Os críticos da política do Governo recusaram-se a responder sobre o seu próximo passo. James Wilson, diretor da Detention Action, que faz campanha contra os abusos dos direitos humanos no sistema de imigração, exortou o público a olhar para além do impasse político e a lembrar-se do que está em jogo.

Em última análise, os pontos mais importantes aqui não são os meandros do Parlamento e as coisas que estão a acontecer lá", disse à The Associated Press. "No fim de contas, o que está em causa são as pessoas. Trata-se da vida das pessoas".