Para "curar injustiça", Presidente do Malawi reintegra General despedido

O novo Presidente do Malawi, Lazarus Chakwera, reintegrou o comandante das Forças de Defesa do país, que foi destituído pelo sue antecessor. O ex-Presidente Peter Mutharika despediu o General Vincent Nundwe porque seus comandados protegeram pessoas durante protestos contra a sua reeleição no ano passado.

As manifestações antigovernamentais ocorreram por todo o país depois de Mutharika ter assegurado um segundo mandato controverso em maio de 2019. Alguns protestos na sequência do pleito terminaram em violentos confrontos com a polícia, levando o chefe das Forças de Defesa do Malawi a destacar o exército para restabelecer a ordem.

Mais tarde, um tribunal anulou a reeleição de Mutharika por fraudes e Chakwera ganhou o novo pleito realizado em junho de 2020. Nundwe foi despedido antes da reeleição de Mutharika como parte de um movimento mais amplo para o ex-Presidente se livrar dos seus inimigos.

Mutharika teria agido contra General que "protegeu" manifestantes

Uso "imprópio" do poder

Nesta teraça-feira (01.09), Chakwera reconduziu o general à sua posição alegando que Mutharika tinha feito um uso "impróprio" dos seus poderes "sem razão".

"Reintegrei o General Nundwe ao cargo de comandante das Forças de Defesas do Malawi com efeito imediato. Ao fazê-lo, o meu objetivo é curar o ferimento e a injustiça de uma decisão infligida a todo o nosso exército", disse o Presidente durante um discurso à nação.

Mutharika substituiu o chefe do exército quatro vezes após as suas primeiras eleições em 2014. Nundwe foi nomeado comandante em junho de 2019 e elogiado pela oposição pela forma como lidou com os protestos contra Mutharika.

Na altura, Nundwe declarou que a sua prioridade seria assegurar que o Malawi permanecesse "soberano" e pacífico".