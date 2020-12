Pandemia de Covid-19 dificulta combate à SIDA em África

Perigos da ignorância: Os presidentes africanos e a negação da SIDA

Testes compulsórios

A luta contra a SIDA do sucessor de Kaunda, Edgar Lungu, também causou consternação. Lungu quis introduzir testes compulsórios na Zâmbia em 2016. Mas protestos no país e no exterior obrigaram-no a recuar. Sobretudo quando a Organização Mundial de Saúde criticou o propósito e deixou claro que esses testes só servem para aumentar o estigma do HIV/SIDA.