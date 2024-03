PAIGC denuncia "irregularidades" na atualização eleitoral

O porta-voz do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Muniro Conté, chama a atenção do Governo guineense para irregularidades no processo da atualização dos cadernos eleitorais em curso.