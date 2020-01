PAIGC critica divulgação de resultados definitivos pela CNE  

Umaro Sissoco Embaló denuncia preparação de fraude eleitoral

O candidato Umaro Sissoco Embaló (MADEM-G15) retornou a Bissau, após votar na região de Gabú, no leste do país. Em entrevista exclusiva à DW África, voltou a acusar o presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE) de estar a preparar fraude eleitoral a favor do concorrente, Domingos Simões Pereira. Embaló disse que os responsáveis serão responsabilizados.