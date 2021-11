Moçambique

Outubro Rosa: Mulheres moçambicanas unidas no combate ao cancro da mama

Outubro é o mês internacional da Prevenção do Cancro da Mama e é também o mês em que todas as fundadoras da associação Outubro Rosa MZ fazem anos. "Decidimos, em 2015, que queríamos comemorar o aniversário de uma forma diferente", conta Madina Abacar. Desde esse ano até hoje, a associação não parou de ajudar várias mulheres diagnosticadas com cancro e diversas causas à volta da doença.