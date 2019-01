Ossufo Momade eleito presidente encerra VI congresso da RENAMO

Termina na noite desta quinta-feira (17.01.) o VI congresso da RENAMO, que nos últimos três dias reuniu 700 delegados e 300 convidados na Gorongosa, centro de Moçambique.

Ossufo Momade venceu a corrida à presidência da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) com 410 votos dos delegados que participam no VI Congresso do partido, de acordo com dados da contagem avançados à imprensa.

Em segundo lugar, com 238 votos, ficou Elias Dhlakama, irmão do líder histórico do partido, Afonso Dhlakama, que faleceu em maio de 2018.

O secretário-geral da RENAMO, Manuel Bissopo, que também se candidatava à presidência do partido, conquistou sete votos e o deputado Juliano Picardo conseguiu apenas cinco. Hermínio Morais, antigo comandante da guerrilha do partido, retirou a sua candidatura e apoiou Ossufo Momade.

"Alternativa"

Ossufo Momade coordena a RENAMO interinamente desde a morte de Afonso Dhlakama.

Na terça-feira (15.01), na abertura do congresso do partido, que se realiza na Serra da Gorongosa, Momade referiu que a missão da RENAMO é continuar "a ser uma alternativa de governação". Destacou ainda que era preciso fortalecer a coesão interna.

Cerca de 700 delegados e convidados participam no VI Congresso da RENAMO, onde deverá ser eleito, além do novo presidente, também um novo secretário-geral. Neste encontro, serão ainda debatidas as negociações de paz em Moçambique e as eleições gerais, marcadas para 15 de outubro.

Como novo líder da RENAMO, Momade será o candidato do partido à Presidência da República.

Entretanto, neste úlimo dia do VI congresso da RENAMO, o programa prevê ainda a eleição do conselho nacional do partido e respetiva mesa, assim como dos membros da comissão política nacional, conselho jurisdicional e de um novo secretário-geral.