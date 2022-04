Ossufo Momade critica grupo "proprietário do Estado moçambicano"

Namicopo: Um bairro populoso, empobrecido e violento

Crise de transportes

A crise de transportes que afeta a cidade de Nampula, também se faz sentir no populoso bairro de Namicopo. Por conta disso, os transportes semi-coletivos, vulgo chapa-100, com lotação para 15 passageiros chegam a transportar mais de 20, dentro do bairro (da entrada a sede do posto administrativo) num troço de quase 4km.