Arjen Robben | 11 golos

Outro grande jogador da era moderna, Arjen Robben pendurou as botas este ano, mas o seu legado continua vivo. Em 24 partidas no "Der Klassiker", marcou 11 vezes, a maioria na Bundesliga. No entanto, o seu melhor golo foi na final da Liga dos Campeões de 2013, quando o holandês fez o golo da vitória do Bayern Munque, já perto do minuto 90 e deu a Liga dos Campeões à equipa da Baviera.