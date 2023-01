A polícia usou spray de gás pimenta e granadas de atordoamento, mas foi incapaz de travar os apoiantes do antigo chefe de Estado. Os danos no edifício do Congresso, no Palácio Presidencial e no Supremo Tribunal são consideráveis. Os edifícios — todos ícones da arquitetura moderna, desenhados pelo famoso arquiteto brasileiro Oscay Niemeyer — também albergam muitas obras de arte valiosas.