Organização Mundial de Comércio (OMC)

A Organização Mundial do Comércio (OMC) é uma organização com sede em Genebra, na Suíça, criada com o objetivo de supervisionar e liberalizar o comércio internacional.

A Organização Mundial do Comércio surgiu oficialmente a 1 de janeiro de 1995, com o Acordo de Marraquexe, em substituição do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT). A sua principal função consiste em garantir que o comércio flui da forma livre, com o objetivo de aumentar a prosperidade dos países membros. Além desta função, a OMC é igualmente responsável pela gestão dos acordos que a compõem, a cooperação com outras organizações internacionais, a assistência técnica aos países em vias de desenvolvimento e o exame das políticas comerciais nacionais dos seus estados-membros. O órgão máximo da OMC é a Conferência Ministerial que se reúne, pelo menos, de dois em dois anos e pode tomar decisões sobre qualquer acordo multilateral de comércio.