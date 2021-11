A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de garantir a paz por meio da cooperação intelectual entre as nações.

A UNESCO é a agência das Nações Unidas que atua nas seguintes áreas de mandato: Educação, Ciências Naturais, Ciências Humanas e Sociais, Cultura e Comunicação e Informação. Este organismo foi fundado em 16 de novembro de 1945. Conta com 195 membros e 9 membros associados. A missão da UNESCO é contribuir para a "construção da paz", reduzindo a pobreza, promovendo o desenvolvimento sustentável e o diálogo intercultural. A organização concentra, em particular, duas prioridades globais: a diminuição da taxa de analfabetismo e a igualdade de género no mundo.