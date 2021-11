Orçamento é a parte de um plano financeiro estratégico que compreende a previsão das receitas e despesas na administração de um estado, de uma determinada empresa ou função.

O orçamento é, nesse sentido, a quantia de dinheiro que se estima que será necessária para fazer frente a determinadas despesas. O orçamento também é o valor estimado do custo de uma obra ou dos gastos que implicará um determinado projeto. No que diz respeito à política, a aprovação do Orçamento Geral do Estado constitui um dos direitos fundamentais dos parlamentos. O debate sobre o Orçamento Geral do Estado costuma ser um dos momentos mais marcantes de duelo entre o Governo e a oposição.