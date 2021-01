Opositor ugandês Bobi Wine denuncia invasão dos militares na sua casa

A mensagem de Bobi Wine, que se designa de "Presidente-eleito", surgiu horas após ter alegado que a eleição de quinta-feira (14.01) foi manipulada e que "todas as opções legais estão sobre a mesa" para contestar os resultados oficiais, incluindo protestos pacíficos.

A comissão eleitoral do Uganda indicou que o Presidente Yoweri Museveni está à frente de Bobi Wine e dos outros candidatos nos resultados provisórios e que cabe a Wine provar qualquer manipulação. Os resultados definitivos serão publicados na tarde de sábado.

O Governo cortou o acesso à Internet na véspera da votação, o que se mantém neste país da África oriental.

A comissão eleitoral do Uganda afirma que o Presidente Yoweri Museveni liderou as eleições de quinta-feira, com base nos resultados de cerca de um terço das mesas de voto, reunindo 65% dos votos, enquanto Bobi Wine obteve 27%.