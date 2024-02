Opositor russo Alexei Navalny morreu na prisão

"Em 16 de fevereiro de 2024, no centro penitenciário n.º 3, o prisioneiro Navalny A.A. sentiu-se mal depois de uma caminhada", disse o serviço federal prisional (FSIN) num comunicado citado pela agência francesa AFP.

Uma ambulância chegou para tentar reanimá-lo, mas Navalny morreu, acrescentou a mesma fonte, segundo a agência norte-americana AP. Não houve confirmação imediata da morte de Navalny por parte da sua equipa.

"As causas da morte estão a ser apuradas", acrescentou o FSIN da região ártica de Yamal-Nenets, onde se situa a colónia penal onde Navalny cumpria uma pena de 19 anos de prisão.

Navalny foi "brutalmente assassinado pelo Kremlin"

O Presidente da Letónia, Edgars Rinkevics, afirmou na sexta-feira que o líder da oposição russa, Alexei Navalny, tinha sido "brutalmente assassinado pelo Kremlin", depois de Moscovo ter anunciado a morte de Navalny.

"Ele foi brutalmente assassinado pelo Kremlin. É um facto e é algo que se deve saber sobre a verdadeira natureza do atual regime russo", afirmou Rinkevics no X, antigo Twitter.

O líder do país báltico, uma antiga república soviética e agora membro da NATO e da UE, também apresentou condolências à família e aos amigos de Navalny.

Os três Estados bálticos - Estónia, Letónia e Lituânia - mantêm relações tensas com Moscovo desde que se tornaram independentes durante o colapso da União Soviética, que sempre consideraram uma potência ocupante.

As suas autoridades têm sido críticas do Kremlin durante a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Morreu Alexei Navalny Foto: Dimitar Dilkoff/AFP

Kremlin alega desconhecer causas da morte

O Kremlin desconhece as causas da morte na prisão do líder da oposição, Alexei Navalny, declarou hoje o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, minutos após a notícia da morte do político russo.

"Os médicos têm de esclarecer", disse Peskov, citado pela agência de notícias TASS, depois dos serviços prisionais confirmarem a morte do conhecido opositor.

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, já foi informado da morte de Alexei Navalny, de acordo com o Kremlin.

"Conforme a regulamentação vigente, o Serviço Penitenciário Federal está a realizar todos os esclarecimentos e verificações. Não há necessidade de dar instruções, pois existe um conjunto de normas que orientam a atuação do Serviço Penitenciário Federal", declarou Peskov.

Foto: Michael Probst/AP/picture alliance

O Comité de Investigação Russo no distrito autónomo de Yamal-Nenets declarou, num comunicado publicado na rede social Telegram, que o escritório da organização nesta área do país "abriu uma verificação processual relativa à morte de Navalny" na prisão IK-3.

"De acordo com os procedimentos estabelecidos na lei, uma série de medidas operacionais e investigativas estão a ser realizadas para determinar todas as circunstâncias do incidente", referiu a nota.

Navalny, conhecido opositor de Putin

Alexei Anatolievitch Navalny, 47 anos, era o principal opositor do regime do Presidente russo, Vladimir Putin.

Navalny foi transferido em dezembro de 2023 da prisão na região de Vladimir, no centro da Rússia, para uma colónia penal de "regime especial”, acima do Círculo Polar Ártico. Trata-se do nível de segurança mais elevado das prisões na Rússia.

Os seus aliados denunciaram a transferência para uma colónia na cidade de Kharp, na região de Yamalo-Nenets, cerca de 1.900 quilómetros a nordeste de Moscovo, como mais uma tentativa de forçar Navalny ao silêncio.

A região remota é conhecida pelos invernos longos e rigorosos. Kharp fica a cerca de 100 quilómetros de Vorkuta, cujas minas de carvão faziam parte do sistema soviético de campos de prisioneiros ‘gulag'.

Navalny lutou contra a corrupção oficial e organizou grandes protestos anti-Kremlin (Presidência russa), tendo sido alvo de uma tentativa de envenenamento em 2020.