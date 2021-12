ONU quer que 2022 seja ano de ação contra a corrupção em tempos de crise

Na declaração final da conferencia, que decorreu na estância turística de Sharm el-Sheikh, no Egito, a diretora executiva do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), a egípcia Ghada Waly, sublinhou que as organizações vão também ajudar os países a prepararem-se para "as emergências de amanhã"

"Agora que 2021, com todos os seus desafios, está a chegar ao fim, com muitos compromissos anticorrupção importantes assumidos durante este ano histórico, concordámos que 2022 será o ano da ação. Vamos manter as nossas promessas às pessoas e aos jovens, sem dececionar ninguém e não deixando ninguém para trás", afirmou Waly.

Na "Declaração de Sharm el-Sheikh sobre Combate à Corrupção em Tempos de Crise" é prometido que, em 2022, a ideia é tratar a recuperação da pandemia "com integridade".

Investigar corruptos

No documento é também pedido aos Estados membros que "apliquem as melhores práticas", com o objetivo de desenvolver diretrizes para "fortalecer a cooperação para prevenir, identificar, investigar e processar a corrupção em tempos de emergência e de resposta", bem como na recuperação da crise pandémica.

Outras resoluções aprovadas na conferência tratam de questões-chave, como o a recuperação de ativos, cooperação regional e internacional, educação e empoderamento dos jovens.

O objetivo das resoluções é "melhorar a prevenção e fortalecer a cooperação entre as instituições de supervisão e as autoridades anticorrupção", segundo a declaração.

Além disso, os países membros concordaram que os Estados Unidos serão o anfitrião da décima sessão da conferência semestral, marcada para 2023.

A edição de 2021 da conferência começou no passado dia 13 e contou com cerca de 2.130 participantes de governos, organizações regionais e intergovernamentais, sociedade civil, academias e setor privado de mais de 150 países.