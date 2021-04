ONU pede proteção das autoridades para vítimas de ataques em Moçambique

O presidente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) disse esta quarta-feira (14.04) que a situação em Cabo Delgado, Moçambique, está a ser seguida com muita preocupação, por risco de expansão da violência.

Dang Dinh Quy, representante permanente do Vietname e presidente do Conselho de Segurança no mês de abril considerou, em conferência de imprensa, em resposta à agência de notícias Lusa, a situação de Moçambique "muito alarmante" devido à possibilidade de "rápida expansão" do terrorismo para outras regiões do continente.

O presidente do Conselho de Segurança citou as palavras do secretário-geral da ONU, António Guterres, dizendo que o "franchising" (franquia) do terrorismo pode aumentar rapidamente e "afetar fortemente a segurança na região".

Moçambique está a ser "vigiado de perto pelo Conselho de Segurança", assegurou o representante permanente do Vietname.

A subsecretária-geral da ONU e representante especial do secretário-geral sobre violência sexual em conflitos, Pramila Patten, também assegurou que o escritório sobre violência sexual está a monitorizar atentamente a região de Moçambique e voltou a sublinhar a necessidade de proteção para vítimas pelas autoridades nacionais.

Escalada precupante

Questionada pela Lusa, Pramila Patten prometeu interação e cooperação com as autoridades locais. "Aproveitamos esta oportunidade para instar as autoridades a garantir que todos os sobreviventes, especialmente mulheres e crianças, recebam ajuda médica e psicossocial em tempo adequado e que as necessidades humanitárias da população sejam tratadas com urgência", destacou a subsecretária-geral da ONU.

Pramila Patten manifestou preocupação pela "rápida degradação da situação humanitária devido à escalada de violência entre as forças de segurança do Estado e elementos e grupos armados".

"Estou extremamente preocupada com a escalada do conflito que realmente causou uma grave crise humanitária, forçando quase 700 mil pessoas a abandonar as suas casas", afirmou a representante especial.

Pramila Patten condenou o recrutamento de crianças para grupos armados e sublinhou os riscos para mulheres e crianças de serem "severamente afetadas", segundo relatos de "violência sexual, raptos e acesso interrompido à assistência humanitária".

A 31 de março, uma semana após um ataque em Palma, representantes especiais dos secretário-geral da ONU instaram extremistas e grupos armados de Moçambique a cessarem imediatamente os atos de violência contra a população civil e permitirem o fornecimento de proteção.