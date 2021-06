Moçambique

ONU alerta que conflito em Cabo Delgado continua a agravar-se

O conflito em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, continua a agravar-se, alertam as Nações Unidas no mais recente ponto de situação, que faz um balanço da primeira metade do ano e alerta para subfinanciamento crítico.

"O conflito continuou a crescer no primeiro semestre de 2021, impulsionando deslocações generalizadas e uma crise humanitária em rápido desenvolvimento", alerta o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) num resumo publicado na terça-feira. O número de pessoas deslocadas internamente pela violência "aumentou de 172.000 em abril de 2020 para mais de 732.000 pessoas até ao final de abril de 2021" - um terço das quais já teve de fugir de onde estava mais do que uma vez. Depois do ataque a Palma, em 24 de março, e "após confrontos em todo o distrito", o total de deslocados só daquela área ascende a 68.000 pessoas. Assistir ao vídeo 02:18 Compartilhar Cabo Delgado: Pemba espera por mais deslocados de Palma Enviar Facebook Whatsapp Web EMail Facebook Messenger Web linkedin Telegram reddit Flipboard Link permanente https://p.dw.com/p/3tBwr Cabo Delgado: Pemba espera por mais deslocados de Palma Pessoas em fuga ouvidas pela Lusa e outros testemunhos divulgados pelo Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) dão conta de que a situação em Palma continua instável, com tiroteios e casas incendiadas. Fome e malária No resto da região, a fome é a principal consequência no dia-a-dia das famílias. "Mais de 900.000 pessoas estão sob insegurança alimentar severa e as comunidades de acolhimento estão também a precisar urgentemente de abrigo, proteção e outros serviços", lê-se no documento. Os casos de malária ficaram muito acima dos níveis habituais em 2020, acrescenta. "A grave falta de financiamento está a dificultar a resposta humanitária", alerta a ONU. As agências das Nações Unidas em Moçambique "receberam apenas 22,3 milhões de dólares (18 milhões de euros), cerca de 9% dos 254 milhões de dólares (209 milhões de euros) necessários para prestar assistência, proteção e salvar vidas a 1,1 milhões de pessoas em Cabo Delgado, Niassa e Nampula", conclui. Grupos armados aterrorizam a província desde 2017, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo jihadista Estado Islâmico. O desterro forçado dos deslocados em Cabo Delgado A dor da perda e da impotência Um olhar que diz mais do que mil palavras, a imagem poderia ser "sem legenda". Foi depois de um ataque à aldeia "Criação", Muidumbe, a primeira investida terrorista ao distrito, em novembro de 2019. Os insurgentes começaram os seus ataques em Cabo Delgado em outubro de 2017.

O desterro forçado dos deslocados em Cabo Delgado Histórias de vida reduzidas a cinzas Desde então, a matança e destruição passaram a ser visitas assíduas da região. Como ninguém quer ser anfitrião, os aldeões fugiram. Em finais de outubro, Muidumbe e outros distritos sangraram de novo e a população fugiu. Muidumbe está praticamente nas mãos dos terroristas, tal como Mocímboa da Praia, desde agosto.

O desterro forçado dos deslocados em Cabo Delgado Quase todos os caminhos vão dar a Pemba O único desejo destes residentes de Mueda é conseguir um canto no camião para chegar à capital provincial de Cabo Delgado. Mas a disputa entre pessoas e os seus próprios pertences ameaça deixar alguém para trás. Desde meados de outubro, Pemba recebeu cerca de 12 mil deslocados. Inicialmente, recebia à volta de mil deslocados por dia.

O desterro forçado dos deslocados em Cabo Delgado Quando o mato passa a ser melhor que o lar Para muitos em Cabo Delgado, ter um teto deixou de ser sinónimo de segurança. Conseguir manter a vida, mesmo sem casa, passou agora a ser a meta. Os bichos passaram a ser mais cordiais que os irmãos terroristas, as estrelas melhores que o teto e os arbustos melhores que as paredes. Famílias procuram refúgio nas matas, onde caminham por dias dominados pelo medo, sem comida e sem norte.

O desterro forçado dos deslocados em Cabo Delgado Um abraço amigo em Pemba Estes deslocados chegam de Quissanga. Mas também chegam à praia de Paquitequete, Pemba, deslocados vindos de vários lugares. Todos tentam escapar ao terror. Muitos fixam-se aqui, onde recebem apoio de ONGs, associações, indivíduos e do Governo. Há até quem abra as portas da sua casa para os receber, mesmo não os conhecendo.

O desterro forçado dos deslocados em Cabo Delgado Crise humanitária faz brotar solidariedade infinita A falta de quase tudo faz despertar solidariedade que chega de todo o lado. Para quem está longe, uma angariação de fundos e bens materiais é a opção. Já cuidar dos deslocados na praia de Paquitequete, atendendo-os nas suas necessidades, é o que faz quem está no terreno. Na praia, há jovens que chegam de madrugada para dar amor a quem precisa.

O desterro forçado dos deslocados em Cabo Delgado Uma fuga rodeada de perigos O medo é tanto que nem a sobrelotação parece intimidar os deslocados internos. No começo de novembro, mais de 40 pessoas morreram a tentar chegar a Pemba num naufrágio entre as ilhas do Ibo e Matemo.

O desterro forçado dos deslocados em Cabo Delgado Pemba a rebentar pelas costuras O "boom" de deslocados é tão grande que o sistema de serviços básicos para a população, como água e saneamento, está no limite. Antes desta nova vaga de deslocados, a capital de Cabo Delgado tinha 204 mil habitantes. Agora, tem mais de 300 mil.

O desterro forçado dos deslocados em Cabo Delgado Começar nova vida noutro chão O Governo criou um comité de gestão para esta crise humanitária. Afirma que está a criar novas aldeias, centros de reassentamento, infrastruturas e a parcelar terras para acomodar os deslocados. Embora esteja garantida a segurança, as suas raízes estão noutro chão.

O desterro forçado dos deslocados em Cabo Delgado Que futuro? Por enquanto não há resposta. Mas há deslocados que se vão "desenrascando" para sobreviver. Muitos dizem que não querem viver de mão estendida. Por exemplo, quem tem barco vai à pesca ou trasporta mercadorias. Outros entretêm-se a jogar futebol. Vão cuidando das suas vidas. Mas para os que não têm alternativas, que são a maioria, correrão riscos de entrar para o mundo do crime? Autoria: Nádia Issufo



Leia mais