ONU alerta para situação humanitária "extremamente crítica" em Cabo Delgado

15 momentos que marcaram o "annus horribilis" de 2020

Cabo Verde processado por violação dos direitos humanos

O empresário Alex Saab foi detido na ilha do Sal, em junho, mediante mandado de captura dos EUA, que o consideram um testa-de-ferro do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro. Saab denunciou ter sido torturado na prisão a mando dos EUA. Pela primeira vez, Cabo Verde foi processado por violar direitos humanos no seu território. Em dezembro, a CEDEAO ordenou a prisão domiciliária do colombiano.