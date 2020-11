ONU alerta para possíveis crimes de guerra na Etiópia

A ONU evocou esta sexta-feira (13.11) a possibilidade de existirem "crimes de guerra" na Etiópia e apelou a uma "investigação independente" sobre os muitos civis alegadamente mortos na região de Tigray, onde o Governo federal lançou uma operação militar.

O primeiro-ministro Abiy Ahmed justifica a intervenção lançada a 4 de novembro com a necessidade de restabelecer "instituições legítimas" em Tigray, onde as autoridades têm desafiado o governo federal há vários meses e após ataques a duas bases militares etíopes na zona, que atribuiu a forças leais ao partido da Frente Popular de Libertação de Tigray (FPLT), mas que este nega.

"Embora os detalhes do alegado 'massacre' relatado pela Amnistia Internacional em Mai-Kadra, no sudoeste de Tigray, ainda não tenham sido totalmente verificados", a Alta-Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, apelou a "uma investigação completa", disse o seu gabinete.

"Se se confirmar que foram deliberadamente perpetrados por uma parte dos atuais combatentes, estes assassinatos de civis equivaleriam, naturalmente, a crimes de guerra, e tem de haver uma investigação independente e total responsabilização pelo que aconteceu", afirmou o gabinete de Michelle Bachelet, em comunicado.

"No entanto, a primeira prioridade por agora deve ser parar os combates e impedir que se cometam mais atrocidades", acrescentou.

Três dias para se renderem

Também na sexta-feira, o primeiro-ministro etíope lançou um ultimato às forças rebeldes para se renderem nos próximos três dias na região nortenha de Tigray, onde continua a ofensiva militar, apesar dos relatos de massacres de civis.

"Lutar com as forças de defesa nacional, os vossos próprios guardiões, não é a opção que vocês defendem", disse Abiy Ahmed, Nobel da Paz de 2019, numa mensagem transmitida na televisão estatal e na língua de Tigray, citada pela agência noticiosa EFE.

Segundo estimativas do Alto Comissariado da ONU para os refugiados, há 11 mil refugiados etíopes no vizinho Sudão.

Ahmed dirigia-se aos soldados da Frente Popular de Libertação de Tigray, na fronteira com a Eritreia e o Sudão. "Sabemos que os criminosos da FPLT estão a forçá-los a fazer isto. É por isso que vos estamos a dar três dias para se desmilitarizarem e se renderem às forças nacionais. Caso contrário será demasiado tarde para vocês e para a FPLT", afirmou o primeiro-ministro, que não especificou as consequências do incumprimento do ultimato.

Horas antes, Abiy Ahmed tinha assegurado que as Forças Armadas da Etiópia controlavam a parte ocidental da região, falando numa "vitória para os civis inocentes de Mai-Kadra, brutalmente massacrados pelas forças da FPLT esta semana".

O apagão nas comunicações na região e as restrições à circulação de jornalistas dificultam a verificação independente da informação de cada um dos lados.

O presidente de Tigray, Debretsion Gebremichael, negou o envolvimento de tropas leais à FPLT no massacre denunciado pela Amnistia Internacional. "Não há nenhuma base para isto. Não pode estar ligado a nós", defendeu Gebremichael, citado pela agência noticiosa France-Presse, referindo: "Temos os nossos valores, temos as nossas regras. Nós sabemos como tratar as pessoas".

Apelos ao fim do conflito

Esta é a primeira vez que se regista um grande número de mortes de civis desde que começou o conflito entre o Governo do primeiro-ministro Abiy Ahmed e o partido no poder na região separatista do norte.

A Amnistia disse não ter sido capaz de identificar os responsáveis, mas falou com testemunhas que acreditam que forças leais à TPLF estavam por detrás do "assassínio em massa".

Em Genebra, Bachelet reiterou o seu apelo de 6 de novembro a ambas as partes, no sentido de iniciarem conversações para uma cessação imediata das hostilidades. "Exorto ambas as partes a perceberem que não haverá vencedor em tal situação e a empenharem-se num diálogo sério para resolverem as suas diferenças sem demora", sublinhou.

A Alta-Comissária da ONU advertiu que se as forças regionais do Tigray e as forças governamentais etíopes continuarem com os confrontos "há o risco de esta situação poder ficar completamente fora de controlo, levando a pesadas perdas de vidas e destruição, bem como a deslocações em massa, dentro da própria Etiópia e através das fronteiras".

Também os Estados Unidos da América apelaram "fortemente" a que sejam tomadas "medidas imediatas de abrandamento" do conflito na região de Tigray. "Condenamos o massacre de civis em Mai-Kadra", escreveu o secretário de Estado adjunto para os Assuntos Africanos, Tibor Nagy, na rede social Twitter, acrescentando: "É essencial que a paz seja restaurada e que os civis sejam protegidos".