ONG denuncia detenções de imigrantes junto à fronteira com Espanha

A Associação Marroquina de Direitos Humanos (AMDH) denunciou rusgas e detenções massivas levadas a cabo recentemente pelas autoridades marroquinas contra imigrantes subsaarianos em situação irregular para afastá-los das fronteiras com Espanha.

"Desde que melhoraram as relações entre Marrocos e Espanha o aparato repressivo contra os migrantes subsaarianos generalizou-se em diferentes cidades com detenções massivas e transferências com diferentes itinerários", alertou na rede social Facebook a secção de Nador (nordeste) da AMDH, especializada na defesa dos direitos dos migrantes.

Imigrantes africanos em Melilla, na tentativa de atravessa a fronteira e chegar à Espanha (foto de arquivo).

Migrantes detidos

A ONG precisa que os migrantes que foram detidos em Nador, próxima da cidade espanhola de Melilla, foram conduzidos até Beni Melal, no centro de Marrocos, enquanto os detidos em Tânger (norte do país) foram transportados "até à fronteira com a Argélia".

Os detidos em Rabat, capital do país, foram levados para Marraquexe (sul de Marrocos), enquanto os migrantes detidos em El Aaiún e Tarfaia, frente à costa das Canárias, foram transportados até Casablanca e Marraquexe.

A AMDH acrescentou que se trata de "deslocações forçadas para dificultar a vida a estes migrantes".

Nenhuma fonte oficial marroquina se pronunciou sobre o assunto.