OMS África alerta para importância das doações de sangue em tempos de pandemia

A diretora regional de África da Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou, este domingo (14.06), que está a explorar com o Facebook um instrumento para facilitar as doações de sangue e lembrou a importância que têm no contexto da covid-19.

"Na OMS, estamos a explorar parcerias com o Facebook para instalar a ferramenta 'Doações de Sangue', e 15 países expressaram interesse em ser pilotos nesta iniciativa que vai ligar os doadores de sangue com oportunidades de doar sangue nas redondezas em bancos de sangue aprovados", anunciou Matsishido Moeti, este domingo (14.06), Dia Mundial do Dador de Sangue.

"Na pandemia da covid-19, as reservas de sangue seguro estão em risco", alertou a responsável numa nota colocada no site da OMS.

O continente africano registou nas últimas 24 horas mais 204 mortes por covid-19, totalizando 6.244 mortos, em mais de 232 mil casos, segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana.

"As doações regulares de sangue estão a ser adiadas, e as ordens para ficar em casa e o medo de infeção estão a impedir os doadores de acederem aos serviços de saúde", disse a responsável, lembrando que o sangue é "um recurso crítico para a anemia infantil severa, as hemorragias pós-parto e os acidentes graves, para além das cirurgias, tratamento da malária e doenças sanguíneas", entre outras.

"O acesso universal a sangue seguro é uma componente essencial de um sistema de saúde resiliente e contribui para assegurar a universalidade da cobertura de saúde", disse Moeti.

Doações "mais necessárias do que nunca"

Também a propósito do Dia Mundial do Dador de Sangue, a Comissão Europeia afirmou que, devido à pandemia de covid-19, as doações de sangue são "mais necessárias do que nunca" e apelou a novas dádivas, nomeadamente de pacientes recuperados, para ajudar novos doentes a combater o vírus.

Isto porque "os hospitais e os serviços de sangue em toda a União Europeia estão a utilizar ou a testar o plasma doado por pacientes recuperados de covid-19 para aumentar a capacidade dos novos doentes para combater o vírus", explicou numa declaração publicada, este sábado (13.06), a comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides.