Oito migrantes etíopes mortos e 12 desaparecidos ao largo do Djibuti

Etíopes no Djibuti

Devoção ortodoxa

Nas dependências da igreja, as mulheres cobrem-se com xailes brancos, feitos com tecidos delicados. Durante a missa, o sacerdote segura uma cruz de metal. No ar paira um cheiro de incenso. Os fiéis mais devotos podem curvar-se perante a imagem da Virgem Maria e mais tarde aproximar-se do sacerdote para tocar com os lábios e a testa numa cruz de madeira que o religioso segura nas mãos.